Mersinli gençler Koronavirüs'ten korunmak için canlandırma yaptı; 'drone'la gelen Covid-19 virüsünü önlemlerle püskürttüler!

Mersin’de bir mahalle muhtarı tarafından bir araya getirilen gençler, yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) korunmayı canlandırarak anlattılar.



Canlandırma için Cengiz Topel İlkokulu'nun bahçesinde toplanan gençler; Koronavirüs sürecinde çalışmaya devam eden ve aralarında doktor, hemşire, asker, polis, itfaiye eri, temizlik görevlisi, avukat gibi meslek gruplarının da bulunduğu birçok mesleği temsil etmek için kıyafetler giydi.

Covid-19 virüsü drone'la geldi

İstiklal Marşı okuyarak canlandırmaya başlayan gençler, drone ile üzerlerine gelen Covid-19 virüsünü, aldıkları tedbirlerle geri püskürtmeyi başardı.



Önlem alan alan gençlere bulaşmayı başaramayan virüs, bu kez maske takmadan dışarıya çıkmış bir gence bulaştı.



Gençler daha sonra işaret dilini de kullanarak vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı yaptılar. Temsil ettikleri meslek grupları olarak halk için çalışmaya devam ettiklerini belirten gençler, “Biz sizin için çalışıyoruz; siz evde kalın” diyerek, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istediler.



Gençler, etkinliği ellerine Türk bayrakları alıp ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını söyleyerek sonlandırdı. (İHA)