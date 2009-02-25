Mersinli fotoğrafçıya İngiltere'den ödül

Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) üyesi Özgür, açıklamasında, yarışmaya yaklaşık 40 ülkeden 1000 fotoğrafçının 10 binin üzerinde eserle katıldığını söyledi.Karadeniz'in dağ köylerinde çektiği fotoğrafın "Best in Show" olarak seçildiğini ifade eden Özgür, altın madalya ile ödüllendirildiğini kaydetti.Fotoğrafının "FİAP Nişanı"na da layık görüldüğünü ifade eden Özgür, ayrıca aynı yarışmada "Photo Travel" dalında da mansiyon kazandığını bildirdi.Mersin Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan MFD üyesi Hakan Yılmazer'in de "Photo Travel" nişanı aldığını hatırlatan Özgür, Türkiye'nin ve kentin adını duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.