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Mersinli esnafın beslediği kanarya, dünya birincisi oldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de esnaf Ali Asfuroğlu'nun beslediği Yorkshire ırkı kanarya, İtalya'da düzenlenen 66

22 Şubat 2018 20:05

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de esnaf Ali Asfuroğlu\'nun beslediği Yorkshire ırkı kanarya, İtalya\'da düzenlenen 66. Uluslararası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması\'nda kendi kategorisinde dünya birincisi, Agi ırkı kanarya ise dünya ikincisi oldu. Bu arada, 2021 yılı şampiyonasına Türkiye\'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi.
İtalya\'nın Cesena kentinde düzenlenen 66. Uluslararası Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması\'nda, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 35 bin kuş yarıştı. Dünyanın en büyük kuşçuluk organizasyonu olarak kabul edilen yarışmaya Mersin\'de esnaflık yapan Ali Asufuroğlu da beslediği Yorkshire ve Agi ırkı 2 kanarya ile katıldı. Asuroğlu\'nun, Yorkshire ırkı kanaryası kendi kategorisinde dünya birincisi, Agi ırkı kanaryası ise dünya ikincisi oldu.
Mersin\'e ödülle dönen Ali Asfuroğlu, aldığı sonuçtan hem Türkiye hem de kent adına mutlu olduğunu söyledi.
YARIŞMA 2021\'DE TÜRKİYE\'DE
Bu arada, geçen yıllarda kuş gribi öne sürülerek Türk yarışmacı kabul etmeyen dev organizasyonun 2021 yılı şampiyonasına Türkiye\'nin ev sahipliği yapmasına karar verildi. Hangi kentte düzenleneceği henüz kesinleşmeyen organizasyona, tüm dünyadan yaklaşık 50 bin yarışmacının katılması bekleniyor.

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