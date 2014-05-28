Mersinli çevrecilerden, caretta carettaların ölümüne tepki

Mersin’in Tarsus ilçesinde caretta carettaların toplu şekilde ölümüne tepki göstedi. Konuya ilişkin Mersin Gazeteciler Cemiyetinde bir açıklama yapan Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Suna Kılıççı,” Mersin’in Tarsus ilçesinde Karabucak Orman sahilinde onlarca kaplumbağanın karaya vurulduğunu tesadüfen gören çiftçinin olayı basına haber vermesiyle konunun kamuoyuna ve yetkililere duyurulduğunu aktararak, “bölgeye gelen yetkililer tarafından iki kaplumbağa incelenmek üzere götürülürken, diğerleri gömülmüştür” dedi.

Caretta carettaların ölü şekilde topluca sahile vurmalarının sadece balıkçı ağlarına bağlanmış olması biz çevrecilere inandırıcı gelmemektedir” diyen Kılıççı,” Mersin sahillerinde bu ilk değildir daha önceki yıllarda da toplu caretta ölümlerine yine , balıkçıların ağları neden gösterilmiştir. Akdeniz bölgesi kumsallarında kaplumbağa ölümleri olsa da en yoğun ölümler Mersin Tarsus bölgesinde yaşanmaktadır” şeklinde konuştu.