Mersin'in ilk internet dizisi 'Heye 33' kentin tanıtımına katkı sağlıyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in ilk internet dizisi olan \'Heye 33\' sosyal medyada ilgi görerek kentin tanıtımına katkı sunuyor.

Yönetmen Yunus Can Akıl yönetmenliğinde çekilen dizinin pilot bölümü, sosyal medyada yankı uyandırdı. Farklı platformlarda yüz binlerce izlenme ve paylaşım rakamına ulaşan dizi, özellikle gençler tarafından ilgi çekiyor. \'Yan yana bela ve nezaket\' sloganı ile çekilen dizi, Mersin\'in iki farklı yüzünü ekrana yansıtıyor. Jenerik ve geçişlerinde kentin tarihi, kültürel ve doğal mekanlarının ekrana yansıtıldığı dizi, kentin birçok noktasında set kurup, kent tanıtımına da katkı sunuyor.

\'KENTİN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ DE EKRANA YANSITIYORUZ\'

Mersin\'in tarım ve kültürel anlamda çok iyi bir şehir olduğunu izleyiciye aktarma çabası içerisinde olduklarına dikkat çeken yönetmen Yunus Can Akıl, \"Yurt içi ve yurt dışında yüz binlerce izleyicimiz var. Bu insanlar diziyi izleyince denizini, Kızkalesi\'ni görecek. Bu durum turizmi de etkiler. Çünkü biz Mersin\'i her yönüyle anlatıyoruz. Sadece pilot bölümümüzde kısa sürede 105 bin kişiye ulaştık. Biz limandan Erdemli\'ye, Kızkalesi\'nden Tarsus\'a, Kleopatra Kapısı\'na kadar birçok değere yer verdik çekimlerimizde. Bu kültürel mirasları ekrana yansıtıyoruz. Jenerik ve geçişlerimizde Mersin\'i bu değerlerle tanıtıyoruz\" dedi.

\'UYUŞTURUCU VE SİLAH KAÇAKÇILIĞININ KÖTÜ OLDUĞUNU ANLATIYORUZ\'

Dizinin ilk etapta ne kadar çete ve mafya figürleri taşısa da izleyicilere kentin güzelliklerini de anlattıklarını ifade eden Akıl, \"Senaryomuz, sloganımızdaki gibi yan yana bela ve nezaketi anlatıyor. Mersin\'in hem nezaketini hem de belasını anlatıyoruz. Aslında insanlara Mersin\'in iyi yanlarını göstermek istiyoruz çünkü burası kozmopolit bir şehir. Burada yaşanmış hikayeleri ekrana yansıtıyoruz. İnsanlar yaşanmış ve gerçek hikayeleri istiyor. Bu yüzden biz internetteyiz. Normal bir senaryomuz olsa televizyon için çekerdik. Mesela bizim dizimizde sivil polisler oluyor. Bu bizi ayıran en önemli özelliklerden. Bu mafya dizisi ama biz insanlara uyuşturucunun, silah kaçakçılığının kötü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

SET ORTAMINA VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN

Dizide \'Kosovalı\' karakterine can veren başrol oyuncusu Mehmet Avcı ise, şunları söyledi.

\"Set ortamında çok doğal ve samimi bir ilişki var. Demirtaş Mahallesi\'nde çekim yaptık. Setimizi kurduğumuz zaman oradaki evlerden 150 kişi setimize geldi. İnsanlar bizi sahiplendi. Özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor. Biz mahallelerde, kentin bir ucundan bir ucuna çekim yapıyoruz. kentimizin her yerini tanıtıyoruz. Desteklerle birlikte bu çabamız daha da geniş yelpazede gerçekleşecek.\"



