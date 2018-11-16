Mersin'i festival heyecanı kapladı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'i bu yıl 6\'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında kentte gelen grupların gösterileri vatandaşları hayran bıraktı. Gösteri grupları festival alanında \'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır\' sloganı ile 17-18 Kasım günleri yapacakları gösterilerin hazırlıklarını Galatasaray Meydanı\'ndaki provalarıyla tamamladı.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu süsleme ekibinin; helikopter, timsah, ahtapot, yel değirmeni gibi figürleri portakal, limon ve greyfurt ile süslemesi uzun saatler alsa da ortaya çıkan sonuç izleyenleri hoşnut etti.. Süslenen sabit figürlerin Galatasaray Meydanı\'nda sergilenmesine başlanırken, traktör üzerine yerleştirilen mobil figürler ise şehir içinde oluşturulan kortejlerle Mersinlileri festivale davet ediyor.

Organizasyon kapsamında 25 farklı ülkeden gelen gösteri grupları da vatandaşların dikkatini festivale çekmek için, kentin farklı noktalarında gösteriler yapıyor. Gösteriler sırasında Meksika, Slovenya, Letonya, Rusya, Bulgaristan ve KKTC’den gelen grupların performansları büyük ilgi gördü.

FESTİVALE 25 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 700 GÖSTERİ SANATÇISI GELECEK

Narenciye Festivali İcra Kurulu ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, festivalin Mersin için önemli bir olduğunu belirterek, Birçok ülkeden misafir ağırlayacağız. Yaklaşık 25 ülkeden 700 civarında gösteri sanatçısı gelecek. Onlar da belki yurtdışına ilk defa çıkacaklar ve ilk defa Türkiye\'de Mersin\'e gelecekler. Bundaki amacımız, Mersin\'in güler yüzünü onlarla birlikte tüm Türkiye\'ye ve tüm dünyaya göstermek\" dedi.



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