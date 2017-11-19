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Yaşam

Mersin'i dolu vurdu; vatandaşlar "doludan kardan adam" yaptı

Mersin'de şiddetli yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı

19 Kasım 2017 21:21

Mersin'de şiddetli yağış ve dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmur, kent merkezinde etkili oldu.

Yağmurla birlikte şiddetli dolu da hayatı olumsuz etkiledi.

Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, birçok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı vatandaşlar çevrede satılan şemsilerden aldı. 

Özellikle Mezitli ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonucu araçlar zarar gördü.

Dolu yağışı nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

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