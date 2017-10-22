Mersin'e 'Miyav Park'

MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi, sokak kedileri için \'Miyav Park Projesi\' ile kedilerin konaklayacağı, oyun oynayabileceği ve beslenebileceği bir yaşam alanı oluşturdu.

Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı’na yakın bir lokasyonda, atıl durumda bulunan eski antik tiyatro sahasının yerini değerlendiren ekipler, burada Miyav Park kurdu. Güvenlik kamerası ile 7/24 kontrol edilecek alanda sokak hayvanlarının korunmasını sağlayacak proje, oyun alanları, mama ve su kapları, kedilerin uyumaları için minik kulübeler, gece ışıklandırmaları için enerjisini kendisi üreten güneş panelleri, tuvaletler ve doğal çim alanlarını içinde barındırıyor.

Sokak kedilerine uygun hale getirilen, insanların ve köpeklerin giremeyeceği şekilde tasarlanan alanda, kediler hem konaklayacak ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de oyun alanlarında oyun oynayacak. Parkta bulunan güvenlik kamerası ile kediler sürekli kontrol edilerek, olası tehlikelere karşı korunacak. Hastalık, yaralanma gibi durumlar da bu sayede anında tespit edilecek. Kedilerin günlük bakım ve kontrollerinin de yapılacağı tam donanımlı bu parkta hasta olduğu tespit edilen kedilerin bakımevlerine nakilleri yapılacak. Kediler tedavi ve kısırlaştırılma işlemleri yapıldıktan sonra Miyav Park’a yeniden bırakılacak. Bu sayede kediler kontrol altına alınarak, sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürecek ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların da önüne geçilecek.



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