Mersin'den Suriye'ye 4 yardım TIR'ı gönderildi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN İl Müftülüğü koordinesinde hazırlanan 4 yardım TIR\'ı Suriye\'ye uğurlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Baitussalam Welfare Trust ortaklığında hazırlanan giyim ve gıda malzemeleri dolu 4 TIR, Dernek Cami önünde düzenlenen törenle uğurlandı. Namaz sonrası cemaatle bir araya gelen İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, uğurlama törenine katıldı. Gönderilen yardımla ilgili bilgi veren Coşkun, şöyle dedi:

\"Arkada gördüğünüz 4 TIR. Ama, sayısı 10\'a çıkacak. Pakistan\'daki bir hayır kurumu, yardımları deniz yolu ile getirdi. Türkiye Diyanet Vakfı da koordineli bir şekilde topladı yardımları. Buradan karayolu ile Cilvegözü\'ne, oradan da İblib\'deki kardeşlerimize ulaştırılacak. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa onun yanındayız. Oradaki kardeşlerimize ülkemiz, sıkıntıların yaşandığı günden bu güne kadar elinden gelen her şeyi yapıyor.\"

Konuşma ardından TIR\'lar, Müftü Coşkun\'un duaları ile birlikte uğurlandı. TIR\'ların Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden İdlib kentine ulaştırılacağı belirtildi.



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