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Sağlık

Mersin'den Adana'ya uzanan hayat köprüsü

ADANA, (DHA)- MERSİN'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen M

09 Kasım 2018 14:09

ADANA, (DHA)- MERSİN\'de geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen M.T.\'nin (21) bağışlanan organlarından karaciğeri, Adana\'da Recep Antan\'a (52) nakledildi.
​Mersin\'de önceki gün trafik kazasında yaralanan M.T.\'nin kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Organlardan karaciğer, Adana\'ya gönderildi. Karaciğer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'nde Doç Dr. Tolga Akçam, Abdullah Ülkü ve koordinatör hemşire Gülhan Cömert\'ten oluşan ekip tarafından, 4 yıldır organ bekleyen Recep Antan\'a nakledildi. Antan\'ın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.
Türkiye\'de çok sayıda kişinin nakil beklediğini belirten Doç. Dr. Tolga Akçam, bir yaşamın sona ermesinin ardından bağışlanan karaciğerin başka bir kişinin yaşama umudu haline geldiğini söyledi.

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