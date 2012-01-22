Mersin'deki soda fabrikası kanser saçıyor

T24 - Mersin’de Soda Sanayi Kromsan fabrikası olarak çalışan tesisin içinde Sülfürik Asit (H2SO4) tesislerinin temeli atıldı. Bahçesinde kanserojen özelliği bulunan 1.7 ton atığı barındıran fabrikanın içinde yapılacak tesis için gerekli Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu bile henüz alınmadı. Mevcut fabrikanın zaten bölgedeki kanser vakalarını tetiklediği, kanserojen olduğu bilinen sülfürik asitle bu tehlikenin kat kat artacağını belirten belediye ve sivil toplum örgütleri bölgenin caretta carettaların üreme yeri ve turizm alanı olduğunu da vurgulayarak bu tesisten vazgeçilmesini istedi.

Hikmet Durgun'un Taraf'taki haberine göre; Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı mücadele eden Mersin bu kez de Sülfürik Asit Tesisi kabusu yaşıyor. Bu korku çok yeni değil aslında. 1984 yılından beri Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde çalışan Soda Sanayi Kromsan Fabrikası hep kabus olmuş vatandaşlar için. Fabrikanın kurulmasıyla birlikte bölgedeki kanser vakaları adeta patlamış. Kazanlı’nın eski belediye başkanı Kenan Yıldırım’a göre kanser vakası rastlanmayan ev neredeyse yok.



Tehlikeli atıkların kurbanı sadece insanlar değildi Mersin’de. Fabrikadan denize bırakılan kimyasal atıklar nedeniyle sadece bu bölgede yaşayan ve söyları tükenmekte olduğu için koruma altında olan ‘Chelonia Mydas’ ve Caretta Caretta türü çok sayıda deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu. Bu ölümler üzerine BM Barcelona Sözleşmesi Özel Çevre Koruma Alanları Bölgesel Çevre Faaliyet Merkezi’nden gelen uzmanlar ölüm nedeni olarak suya sızan kromu saptadı. Fabrika para cezasına çarptırıldı.

Atıklarığn üstü brandayla örtüldü



Fabrikanın içinde de korkunç bir tehlikeyi ise yine Yıldırım anlattı:



Kromsan’ın 1984 ile 1998 yılları arasındaki üretiminden kaynaklanan 1,7 milyon ton tehlikeli atığın yıllarca fabrika bahçesinde tutulduğunu öğrendik. Tepkilerimiz üzerine fabrika yönetimi gitti bu atığın üstünü brandayla kapattı sadece. Kanserojen olduğu bilinen o atıklar uygun şekilde imha edileceğine nedendir bilinmez yıllardır bekletiliyor.”

ÇED raporu yokken bakana temel attırdılar



Bu korkutan tabloyu tetikleyen ise kısa süre önce temeli atılan bir tesis oldu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, branda altında 1.7 ton atığı barındıran fabrikanın içinde bir sülfürik asit üretim tesisinin temelini attı. Fabrikanın bulunduğu Akdeniz ilçesinin belediyesi Kaymakamlığa başvurarak bu tesisten derhal vazgeçilmesini talep etti. Mersin Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı Nuri Özdemir’de temeli atılan bu tesislerle ilgili ÇED sürecinin devam ettiğini,izin çıkmadan temel atılmasının hukuksuzluk olduğunu belirtti. ÇED raporu içir yapılması gereken vatandaş bilgilendirme toplantısının mahalleden beş kilometre ötede ve kimseye haber verilmeden yapıldığını hatırlatan Özdemir yeni ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmasını da istedi.

Turizm bölgesine hançer soktular



Özdemir, bölgenin turizm alanı olarak ilan edildiğini ama bu sülfürik asit tesisinin 8 bin yatak kapasiteli Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi’nin sınırında olduğunu da hatırlattı. Özdemir “Turizm kenti olacağı iddia edilen Mersin, çevre konusunda sabıkalı tesislerin mantar gibi türediği bir kent haline getirilmek isteniyor. Kentin kalbine hançer sokuluyor”dedi.



