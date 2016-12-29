Mersin'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Mersin'de dün geceden beri etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu. Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir kadın ile bir erkek hayatını kaybetti. Belediye de vatandaşları uyararak, "Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması" uyarısında bulundu. Bakan Lütfi Elvan ilde seferberlik başlatıldığını belirtti. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bütün korkumuz, daha önce kar yağan yüksek kesimlere yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karı erittiğinde sıkıntı daha da artacak" dedi.

_____________________________________________________________

Mersin'de yaşanan sel felaketinden görüntüler...

_____________________________________________________________

Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti. Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdiler. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Belediye uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise yaptığı uyarıyla, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" çağrısında bulundu.

Belediye Başkanı'ndan korkutan açıklama

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan yağışlarla ilgili, "Bizim bütün korkumuz, daha önce kar yağan kentin yüksek kesimlerinde yağmur yağıyor. Bu yağmurlar karları erittiğinde sıkıntı daha da artacak gibi duruyor. Allah daha büyük afetlerden korusun." dedi.

Kocamaz, beraberindeki ekiple yağmurun beraberinde getirdiği sel nedeniyle oluşan zararı ve belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi.

Yağışlarla ilgili gazetecilere bilgi veren Kocamaz, 3 gündür kentin yüksek kesimlerinde kar yağışları nedeniyle verdikleri mücadeleye sağanağın da eklendiğini söyledi.

"Hiç görülmemiş bir olay"

Kocamaz, gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde de etkisini artıran yağışların, kar mücadelelerini bastırdığını belirterek, "Mersin'de son 20 saatte metrekareye 137 kilogram yağmur düştü. Normalde 47 kilogram filan hesaplanıyor meteorolojinin değerlendirmelerine göre. Böyle bir afeti 2001 yılında da yaşamıştık. O zaman da 24 saat içerisinde 127 kilogram düşmüştü. Bu seferki hiç görüşmemiş bir olay" dedi.

"Sağanak her şeyi alt üst etti"

Yağmurun kesilmemesinin işleri zorlaştırdığını vurgulayan Kocamaz, şöyle konuştu:

"Sağanak her şeyi, bütün hesapları altüst etti. Kentin normal yağışlara göre yapılmış alt yapısı, opsiyonlu olmasına rağmen bu yağmurları taşımadı. Birçok vatandaşımız evlerinde mahsur kaldı. Dereler suyu taşımadı, birçok deformasyon var. Bunun yanında araçlar sürüklendi. Daha önce de sıkıntılı olan seralar, daha da sıkıntılı hale geldi, sular altında kaldı. Vatandaşlarımızın bir taraftan malı mülkü perişan olurken, bir taraftan da onların hayatlarından endişe duyar hale geldik."

Suların tahliye çalışmalarının sürdüğünü belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"2000'e yakın arkadaşımız, 400 civarında araçla yağmura karşı mücadeleyi sürdürüyor. Eğer yağmur bu şekilde devam edecek olursa, Adana'da yağmur yok, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız da arayarak, destek önerisinde bulundu ancak şu an yağmur durduğu için elimizdeki imkanlar yeterli. Biriken suların tahliyesi için uğraşıyoruz. Bütün zarar, sular tamamen çekildikten sonra yapılacak tespitten sonra ortaya çıkacak ama zararın büyük olduğu kesin."

Baba ve kız sel sularına kapıldı

Doğan Haber Ajansı'nın kaydettiği görüntüler Mersin'deki korkunç anları gözler önüne serdi. Görüntülerde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan baba ve kızının sel sularına kapıldığı görülüyor. Bir süre sonra baba ve kızı kendi çanalarıyla sel sularından kurtulmayı başarıyor.