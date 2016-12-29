Mersin'de yaşanan sel felaketinden görüntüler...

Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir kadın ile bir erkek hayatını kaybetti.
343
Belediye de vatandaşları uyararak, "Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması" uyarısında bulundu.
443
Bakan Lütfi Elvan ilde seferberlik başlatıldığını belirtti.
543
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,
643
Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.
743
Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdiler.
843
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.