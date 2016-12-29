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Mersin'de yaşanan sel felaketinden görüntüler...

29 Aralık 2016 20:57

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Kentin ana yollarını basan sular nedeniyle vatandaşlar otomobillerinin içinde mahsur kaldı. Sel sularına kapılan bir kadın ile bir erkek hayatını kaybetti.

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Belediye de vatandaşları uyararak, "Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması" uyarısında bulundu.

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Bakan Lütfi Elvan ilde seferberlik başlatıldığını belirtti.

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Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz,

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Kentte su basan ana yollar nedeniyle trafik dururken, araçlarında mahsur kalan yüzlerce vatandaşa itfaiye ekipleri yardım etti.

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Çok kuvvetli yağışın etkili olduğu il merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, vatandaşlar, sosyal medyada okulların geç tatil edilmesine tepki gösterdiler.

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Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

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