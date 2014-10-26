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Yaşam

Mersin'deki 'Özgürlük Heykeli'nde kuşlar uçtu, Türk Bayrağı geldi

Ressam ve heykeltıraş Gencay Kasapçı’nın Mersin'de yaptığı 'Özgürlük Heykeli'ndeki kuşlar söküldü, heykel Türk Bayrağı'na dönüştürüldü

26 Ekim 2014 09:25

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Mersin’de 1994’te yaptırılan seramik “Özgürlük Anıtı”nda yer alan kuş figürleri geçen ay sökülerek boyayla Türk bayrağına dönüştürüldü.

Ressam ve heykeltıraş Gencay Kasapçı’nın 1994’te yaptığı Mersin Adnan Menderes Bulvarı Göçmen Kavşağı’nda bulunan 270 santim çapındaki Özgürlük Anıtı, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı peyzaj düzenlemesinin ardından yok oldu. Seramik kuşların söküldüğünü yerine Türk bayrağı boyandığını gören 81 yaşındaki sanatçı, kendisinden habersiz yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

 

Kuşlar Kıbrıs’a selam veriyordu

 

Birkaç kez Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz’a ulaşmaya çalışıp girişimleri sonuçsuz kalınca, kendisine geçen ay bir mektup yazdı. Mektubunun başında Kocamaz’a görevinde başarılar dileyerek şöyle dedi:

“Heykel Kıbrıs’a bir selam niteliğinde olacaktı. Ben de özgürlüğü temsil ettiğini düşünerek kuşları kullandım. Seramikler bin 200 derece de pişirildi. Böylece havanın sıfırın altına inmesine de dayandılar.”

 

9’luk depreme bile dayanıklıydı

 

“Deprem düşünülerek kaide 9 şiddetine dayanıklı yapıldı. Ama gösterdiğim özen gösterilmedi. Haberim olmaksızın kuşların tümünün söküldüğünü gördüm. Önceki belediye Portakal Anıtı heykelimi kaldırdı. Bu belediye de Özgürlük Anıtı’nı yok etti.”

 

Bana da ‘araç çarptı’ dediler

 

Ressam Kasapçı mektubun ardından da kendisine yanıt gelmediğini söyledi. Bunun üzerine Hürriyet gazetesinin ulaştığı Mersin’in Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, durumdan haberdar olmadığını anlattı:

“İlk defa duyuyorum. Bilseydim müdahale ederdim. Hoca Hanım kabul ederse heykeli yeniden yaptırmak isteriz. Anıta bir araç çarpmış, arkadaşlar da onu kaldırmışlar. Hatta bayrak koymuşlar. Ben ‘Burada şey yok mu’ dediğimde ‘Araç çarptı’ dediler.”

 

‘O heykeli ben de çok severdim’

 

Sanatçı Gencay Kaptan’la görüşmek istediğini söyleyen Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şunları anlattı:

“Beni Tarsus’ta iken ‘heykelci başkan’ ilan ediyorlardı. Sanata benden duyarlı kimse olamaz. Bugün bunu duyunca, arkadaşlara da bir sürü fırça attım yani. Bu heykel gidip gelirken gördüğümde benim çok da hoşuma giderdi. Çok da güzel bir heykel, kuşların, martıların serbestçe koştuğu, uçtuğu bir görüntü”.

 

Kaza olunca değiştirdik

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hamit Küçükbatır da “Söz konusu kavşakta bir süre önce anıta bir motosiklet çarptı, bu nedenle yeni düzenlemeye gidildi” dedi.

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