Mersin'deki ölümlü kavga göç ettirecek!

T24 - Mersin'de aşiret mensuplarıyla vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. Aşiret mensubu ailelerin önlem amaçlı mahalleden uzaklaştırıldığı daha sonra başka bir mahalleye taşınması için çalışma başlatıldığı duyumu alındı.





Çocuk kavgası meydan savaşına döndü



Mersin Çilek Mahallesi'nde Cono Aşireti mensuplarıyla mahalledeki Kürt kökenli vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Taş ve sopalarla birbirine saldıran gruba polis ekipleri zırhlı araçlarla sık sık sakin olmaları yönünde telkinde bulundu.

Çıkan arbedede ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Zülfi Tuncer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

41 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 1 gazeteci ve 7 polis bulunuyor.

Atılan taşlardan polis araçları da zarar gördü.





Mahalleden taşınacaklar

Bu arada, aşiret mensubu ailelerin önlem amaçlı mahalleden uzaklaştırılarak, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne götürülmesinin ardından geceyi bir kamu kurumuna ait dinlenme tesisinde geçirecekleri öğrenildi. Ailelerin daha sonra ise başka bir mahalleye taşınması için çalışma başlatıldığı duyumu alındı.

Mahalledeki bir internet kafeye, aşiret mensubu 2 çocuğun öğle saatlerinde gelerek bir bilgisayarı kullandıkları bildirildi. 1 saatliğine bilgisayar başına oturan çocukların, sürenin dolmasının ardından işyeri sahibi tarafından uyarıldığı, çocukların da buna itiraz ettiği iddia edildi. Çocuklar ile adı açıklanmayan işyeri sahibi arasında çıkan tartışmanın daha sonra çocukların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdüğü ileri sürüldü.

Tarafların birbirine tokat atmasının ardından da mahallede gerginliğin çıktığı, aşiret mensubu ailelerle, mahalledeki vatandaşlar arasında da zaman zaman hırsızlık ve fuhuş gibi yasa dışı olaylar nedeniyle tartışmaların yaşandığı bildirildi.



