Mersin'deki Kuş Cenneti'nde yangın!

Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası’nda bulunan Kuş Cenneti’ndeki sazlık arazide yangın çıktı. Yangının nedeni belirlenemedi.

Hürriyet'in haberine göre, edinilen bilgiye göre, Kamyoncular Kooperatifi’nin yaklaşık 3 kilometre alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı yere gelen Orman İşletme arazözleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazi şartlarının uygun olmaması nedeniyle yangına müdahale edemedi. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. 300’ün üzerinde kuş türü ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu Göksu Deltası’ndaki yangında şu ana kadar yaklaşık 100 dönüm sazlık arazi yanarken, devam eden yangına müdahale şansı olmadığı için kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

Yetkililer, sazlık alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle yayılan yangından etkilenen kuş türlerinin ve bitki örtüsünün tespiti için sabah saatlerinde çalışma başlatılacağını bildirdi. Taşucu eğitim ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Başkanı Arslan Eyce de, çıkan yangın nedeniyle kuşların barınma ve yumurtlama alanlarının yok olduğunu belirtip, koruma altındaki Göksu Deltası’nın korunması amacıyla gerek vatandaşların gerekse yetkililerin daha duyarlı olması gerektiğini belirtti. Eyce, 300’ün üzerinde kuş ve çok sayıda bitki türünün bulunduğu turizm için de önemli olan koruma altındaki Göksu Deltası’nda yangın çıkmasının üzücü olduğunu kaydetti.