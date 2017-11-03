Mersin'deki esrarengiz kazı sona erdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan ve başta CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın hakkında birçok kez bilgi almak isteyip reddedildiği kazının sona erdiği bildirildi.

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Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde yürütüldü. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş- çıkışına izin verilmedi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bölge hakkında birçok kez bilgi almak için başvurdu ancak cevap alamadı.

CHP'li Atıcı, en son olarak bugün akşam saatlerinde bölgeye geldi ve brandalarla kapatılan alana girdi. Daha sonra bir açıklama yapan Atıcı, "Burada bir arkeologun bir çalışma yapması gerekiyordu. 'Burada bir İncil arıyoruz, yeraltı şehri arıyoruz' demeleri lazımdı. Millete açık açık söylenmesi lazımdı. Bir şey bulduysak davul zurnayla duyurmalıydık. Buraları kapattılar, yer altını açtılar. Bütün evlerin duvarlarını çatlattılar. Burası milletin yeriyse milletten gizli iş yapılmaz. Kazının bittiğini, kapatma emrinin verildiğini söylediler. İçeride arkadaşlardan bir kısmı da tepki de gösterdi" dedi.