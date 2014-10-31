Mersin'deki emniyet operasyonunda 18 polis serbest

Yasa dışı dinlemelerle ilgili Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki 'soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 18 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler burada da ifade verdi.

Daha sonra, Mersin eski istihbarat şube müdürleri Ali Çengelci ve Ali İhsan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 18 emniyet mensubu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece, operasyonda gözaltına alınan 27 emniyet mensubunun tamamı serbest kalmış oldu.

Ali Çengelci, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, birilerinin kendilerine zulüm yapmaya çalıştığını belirterek, başlarının dik olduğunu ve hiçbir zaman yanlış yapmadıklarını savundu.

Haklarında tutuklama kararı çıksa da başlarının dik olacağını ifade eden Çengelci, "Hiçbir çekincemiz ve korkumuz yok. Hem ben hem de arkadaşlarımın, yaptığımız hiçbir işte sorunumuz, sıkıntımız, yanlışımız olmadı. Bu bir algı çalışmasıydı, bu kadarı yapıldı. Birileri zulüm yaptı bizim de burada bulunmamız gerekiyormuş, kader dedik" diye konuştu.



Çengelci, suçlamalarla ilgili hiç bir delilin olmadığını ileri sürdü.

Açıklamaların ardından adliyeden çıkan emniyet mensupları, adliye önünde bekleyen yakınlarına sarıldı.

Battaniye altında destek

Mahkemeye çıkarılan emniyet mensuplarının aileleri ve yakınları, destek olmak için saatlerce adliye binası önünde bekledi. ‘Yiğitler Burada Hırsızlar Nerede’ sloganları atan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile yaşanan süreci protesto etti.

Soğuk havaya aldırmadan saatlerce bekleyen polis yakınları, soğuktan korunmak için battaniyelere sarıldı. Ailelerini yalnız bırakmayan çocuklar ise, uykuya yenik düşerek yere serilen battaniyelerin üzerinde uyudu. Uzun süren mahkemenin ardından yakınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan emniyet mensupları, yakınları ile birlikte adliyeden ayrıldı.

27 kişi gözaltına alınmıştı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı dinlemelere karşı yürütülen soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Gözaltına alınanlardan 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 18 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.