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Mersin'de polis operasyonu; 23 gözaltı

123 kişiyi 'yasadışı yöntemle dinlendikleri' iddiasıyla Mersin'deki emniyet mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı

28 Ekim 2014 10:46

Mersin'de, vali, iş adamı ve emniyet personellerinin de aralarında bulunduğu 123 kişiyi yasadışı yöntemle dinlendikleri iddiasıyla bu sabah başlatılan operasyon kapsamında 23 polisin gözaltına alındığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, aralarında bir süre önce meslekten ihraç edilen Emniyet İstihbarat Şube eski Müdürü Ali Çengelci’nin de bulunduğu, fiziki takip altında bulunan 2o Emniyet mensubunun bulunduğu adreslere sabahın ilk ışıkları ile birlikte baskın yapıldı.

 27 polis hakkında yakalama kararı olduğu belirtilirken, 23 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde veya bulundukları adreslerde arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı polisler Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

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