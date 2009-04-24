Mersin’deki çocuk kavgası etnik çatışmaya döndü

Mersin'de, 23 Nisan kutlamaları sırasında çocuk meselesi yüzünden çıkan kavga, etnik çatışmaya dönüştü.



Arap kökenli vatandaşların yoğunlukta bulunduğu mahalleli ile Kürt kökenli 2 aile fertleri arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, pompalı tüfek de kullanıldı. 'Kahrolsun PKK' sloganlarının atıldığı tehlikeli gerginlik, bölgeye çevik kuvvet ekiplerinin sevk edilmesiyle kontrol altına alınırken, Kürt kökenli 2 aileden yaklaşık 30 kişi 'güvenlik' gerekçesiyle tahliye edildi.



İddiaya göre, Karaduvar Mahallesi'ndeki olaylar, Celile Öner İlköğretim Okulu'ndaki 23 Nisan kutlamaları sırasında başladı. Mahalleye mevsimlik işçi olarak gelen Muş'lu 2 ailenin çocuklarıyla Karaduvar'ın yerlilerinden Aydın Özmen'in çocukları arasında başlayan kavga, daha sonra yetişkinlerin de konuya karışmasıyla büyüdü. Taşlı-sopalı kavgaya, yüzlerce kişi katılırken bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet polisi sevk edildi. Bu sırada Kürt kökenli ailenin evinden pompalı tüfekle havaya bir çok kez ateş açıldı. Sıkılan saçmalardan bazıları karşıdaki evin duvarlarına isabet etti. Olaylara ilk müdahale eden karakol polislerinden biri ise, başına isabet eden taşla yaralandı. Arap kökenli vatandaşların yoğunlukta bulunduğu mahallede, yüzlerce kişi biraraya gelirken, Kürt kökenli akraba 2 ailenin oturduğu ev kuşatılarak koruma altına alındı. Polis, 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atan öfkeli kalabalığı, Kürt kökenli vatandaşların bulunduğu eve yaklaştırmadı.



Polis ekipleri, olayda kullanılan 1 adet av tüfeğine ele koyarken, Muş'lu 2 aileden yaklaşık 30 kişiyi, can güvenlikleri nedeniyle bölgeden tahliye etti. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu aileler, polis minibüsleri ile mahalleden çıkarılırken, sokak başında toplanan kalabalık, tahliye edilen ailelerin bulunduğu minibüslerin arkasından koşarak saldırdı.



Bir kişi boynundan vuruldu



Zaman zaman mahallelinin kendi aralarında da tartışmaya girdiği olaylar, Kürt kökenli vatandaşların bölgeden tahliyesiyle durulurken, gerginliklik nedeniyle polis, güvenlik önlemlerini arttırdı. Öte yandan tahliye edilen Muşlu aileden Şehmuz Güven, kendilerinin buraya ekmek parası için geldiklerini belirterek, "Olay sadece çocukların kavgası, bu kadar büyümesine gerek yoktu. Biz terörist değiliz. Sadece ekmek parası için buradayız" dedi. Ailenin, daha önce de taşkınlık çıkardığını ileri süren Karaduvar Mahallesi sakinleri, ailenin uzaklaştırılması için imza toplayıp karakola verdiklerini söyledi.



Pompalı tüfekle ateş açılmasına da tepki gösteren Karaduvar sakinleri, sıkılan saçmaların 1 vatandaşın boynuna isabet ettiğini, aynı zamanda bir evin duvarlarına geldiğini iddia etti. Karaduvarlılar, Muş'lu ailenin, mahallede huzuru bozduğunu ileri sürdü.

