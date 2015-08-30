Mersin'de yüzlerce balık sulama kanalında telef oldu

Mersin'in Silifke İlçesi’ne bağlı Atakent Mahallesi’nden geçen sulama kanalında henüz bilinmeyen nedenle binlerce yavru balık telef oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde kanal boyunda yürüyüş yapan tatilciler su üzerinde binlerce ölü yavru balık gördü.

Bölgedeki sakinlerden Yalçın Baydogan sabah saatlerinde karsılaştığı manzara karşısında şok olduğunu belirterek, "Su yüzünde yüzlerce ölü balık gördük. Yıllardır burada yaşıyoruz, bu kanalın kokusundan pisliğinden duramıyoruz. Devlet Su İşlerine birçok kez başvuruda bulunduk ama bir sonuç elde edemedik. Su anda biz uzman değiliz balıkların neden öldüğüne dair bir bilgimiz yok" dedi.

Veli Karakus ise "Biz böyle bir manzara görmek istemiyoruz. Çevre ve insan sağlığı acısından çok tehlikeli bir durum olabilir. Site başkanımız bu konuyu daha önce dilekçe yazarak DSİ’ye bildirdi. Ancak bir sonuç alamadı. Tek İsteğimiz bu soruna bir çözüm bulunması" diye konuştu.