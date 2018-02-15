Mersin'de trans kadına saldırı

Turan Dal

Mersin'de dün gece saatlerinde Serap ismindeki bir trans kadın saldırıya uğradı. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. Saldırı esnasında çenesinden bıçaklanan Serap'ın, vücudunda morluklar oluştu.

Olaya ilişkin konuşan Yedirenk LGBTI Derneği Genel Koordinatörü Yağmur Arıcan, "Trans kadın arkadaşımızla görüşmek isteniliyor önce. Ardından arabada görüşmek isteyen müşteriye arkadaşımız tepki göstererek, arabadan iniyor. Arabadan inmesiyle şiddete uğruyor Serap. Çenesinden bıçaklanıyor. Etraftaki diğer trans kadın arkadaşlarımız olaya müdahale ederek, adamı etkisiz hale getirip polise teslim ediyor. Trans Kadınlara yönelik saldırılar sistematikleşmiş durumda. Bilinçli yapılan saldırılar bunlar. Bu olayın takipçisi olacağız ve saldırganın hakkettiği cezayı alması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.