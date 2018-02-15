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Yaşam

Mersin'de trans kadına saldırı

Trans kadını çenesinden bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı

15 Şubat 2018 21:52

Turan Dal

Mersin'de dün gece saatlerinde Serap ismindeki bir trans kadın saldırıya uğradı. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. Saldırı esnasında çenesinden bıçaklanan Serap'ın, vücudunda morluklar oluştu. 

Olaya ilişkin konuşan Yedirenk LGBTI Derneği Genel Koordinatörü Yağmur Arıcan, "Trans kadın arkadaşımızla görüşmek isteniliyor önce. Ardından arabada görüşmek isteyen müşteriye arkadaşımız tepki göstererek, arabadan iniyor. Arabadan inmesiyle şiddete uğruyor Serap. Çenesinden bıçaklanıyor. Etraftaki diğer trans kadın arkadaşlarımız olaya müdahale ederek, adamı etkisiz hale getirip polise teslim ediyor. Trans Kadınlara yönelik saldırılar sistematikleşmiş durumda. Bilinçli yapılan saldırılar bunlar. Bu olayın takipçisi olacağız ve saldırganın hakkettiği cezayı alması için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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