Mersin'de tombala operasyonu

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN polisi, bir derneğe yaptığı operasyonda para karşılığı tombala oynayan 59 kişiyi suçüstü yakaladı.

Merkez Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi\'nde faaliyet gösteren \'Mersin Kimene Yarenler Kültür Derneği\'nde kumar oynatıldığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti .Derneğe giden polis, içeride bulunanlardan kapıyı açmalarını istedi. Ancak içeride bulunanlar tüm uyarılara rağmen kapıyı açmayınca, polis koç başı ile kırarak girdiği iş yerinde 59 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda değişik renklerde tombala çekiliş kartı, tombala kapama pulu ve projeksiyon cihazı ele geçirildi. 59 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince kişi başı 227 TL olmak üzere toplam 13 bin 399 lira ceza kesildi. 5 kişi de, \'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına alındı. Zanlılar, Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede 4\'ü yurt dışı yasağı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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