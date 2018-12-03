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Mersin'de, teröristbaşı Öcalan ve Leyla Güven'e destek için açlık grevi yapan 9 kişi gözaltına alındı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve cezaevindeki Leyla Güven’e destek olmak için HDP İl Binası’nda açlık grevi yapan 11 kişiden 9'u polis tarafından gözaltına alındı

03 Aralık 2018 03:31

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve cezaevindeki Leyla Güven’e destek olmak için HDP İl Binası’nda açlık grevi yapan 11 kişiden 9\'u polis tarafından gözaltına alındı. Parti binasında bulunamayan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 
Terör örgütü PKK/KCK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan için bulunduğu açlık cezaevinde açlık grevine başlayan Leyla Güven\'e destek olmak amacıyla HDP Mersin İl Binası’nda açlık grevine katılan 11 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ve Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda ‘Suç ve suçluyu övmek\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından 9 kişi, parti binasında polis tarafından gözaltına alındı. İl binasında bulunamayan diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
 

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