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Mersin'de terör örgütü propagandasına 7 gözaltı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

14 Şubat 2018 18:02

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA) - MERSİN’in Tarsus ilçesinde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK’nın propagandası yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis eş zamanlı yaptığı operasyonda, M.B., A.T., M.G., C.Y., H.A., A.Ç. ve G.D.’yi yakaladı. Gözaltına alınan G.D’nin PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı, 2013 yılında Yarenlik Alanı\'nda yapılan basın açıklamasında PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı belirlenirken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

 

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