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Yaşam

Mersin'de Suriyeli gerginliği

Mersin'de bir mahallede yaşayan Suriyelilerle mahalle sakinleri arasında kavga çıktı. Olay yerine gelen polis, Suriyelileri mahalleden tahliye etti

24 Kasım 2013 21:01

Mersin'de merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesinde Suriyeli 3 genç bir marketin önünde kavga etmeye başladı. Olayı gören market sahibi Kerim Güven kavgayı ayırmak istedi. Ancak Suriyeli gençler aralarındaki kavgayı bırakarak Geven'e saldırdı. Yaralanan Güven hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine öfkelenen mahalle sakinleri Suriyeli vatandaşlara saldırarak linç etmek istedi. 
Polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri ile zırhlı polis araçları sevk edildi. Polisler, Suriyelilerin yaşadığı apartmanın çevresini sararak vatandaşların linç girişiminde bulunmasını engelledi. 
Vatandaşların tepkisinin dinmemesi üzerine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşlar Özlü'den, Suriyelilerin mahalleden çıkartılmasını istedi. 
Öfkeli vatandaşlar apartman çevresinden uzaklaştırıldıktan sonra 21 Suriyeli genç, çevik kuvvete ait zırhlı midibüslerle olay yerinden tahliye edildi. Suriyelilerin tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

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