Mersin'de Suriyeli aile sokağa atıldı

Suriye’nin Kobani kentine bağlı Aşme köyünden IŞİD saldırılarından kaçıp 10 gün önce Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay mahallesine gelerek kiralık evde kalan Suriyeli aile ev sahibi tarafından çıkarıldı.

Ev sahibi tarafından çıkarılması üzerine eve yakın olan parkta eşyalarıyla kalan 8 kişilik aile ev bulana kadar parkta kalacak.

Konuyla ilgili konuşan Dılo Muhammed, “10 gün önce çıkarıldığımız evi 6 aylığına 2 bin liraya kiralamıştık. Bu sabah ev sahibi eve gelerek bizim hemen evden çıkmamızı istedi. Çıkmamamız takdirde 20 adam getirip bizimle kavga edeceğini söyledi. Biz de kendisine dedik ki biz zaten kavgadan savaştan kaçıyoruz. Kavga etme niyetimiz yok dedik” dedi.

Herhangi bir kiralık ev bulana kadar parkta mecburen kalacaklarını dile getiren Muhammed, “Ev sahibi bizim evden çıkmamız için belli bir süre verseydi bu kadar perişan olmazdık. Yengem ve küçük çocukları bir hayırsever tarafından eve misafirliğe alındılar. Benle kardeşlerim parkta kalıyoruz bu sıcak havada. Biran önce bir eve yerleşmek istiyoruz” diye konuştu.