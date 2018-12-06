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Yaşam

Mersin'de şiddetli yağış yüzünden menfez köprü çöktü; iki mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Erdemli'de Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı

06 Aralık 2018 22:24

Mersin'de sabah saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Erdemli ilçesinde  şiddetli yağış nedeniyle iki mahalle arasındaki geçişi sağlayan menfez köprü çöktü.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan yağış nedeniyle Müğlü Mahallesi'nden geçen dere taştı.

Taşkın dolayısıyla yer yer toprak kaymasının meydana geldiği bölgede Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü. Aynı bölgede Üzümlü Mahallesi ve Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlayan menfez köprü taşkın nedeniyle çöktü.

Köprünün çökmesi nedeniyle iki mahalle arasında ulaşım sağlanamıyor. Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, köprünün kullanılamaz hale geldiğini belirterek, bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

 

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