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Kültür-Sanat

Mersin'de 'Senfoniler ve İlahiler' Konseri

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile Adana Merkez parkta konser verileceği bildirildi.

08 Eylül 2009 03:00

Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile Adana Merkez Park'ta, "Senfoniler ve İlahiler" adlı bir konser vereceği bildirildi. Opera'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Eylül günü saat 21.15'te gerçekleştirilecek konseri Şef Emin Güven Yaşlıçam'ın yöneteceği belirtildi.

Birbirinden çok ayrı ve uzak gibi görünen iki kültür; ilahi ve klasik batı müziği, "Senfoniler ve İlahiler" konserinde bir araya gelecek. Konserde, Yunus Emre'den Pir Sultan Abdal'a, 3. Murad Han'dan, Buhurizade Mustafa Itri'ye, İslam öğretisi ve kültürünün, yüzlerce yıllık ilahi geleneğinden seçilmiş on eser seslendirilecek.

"Sordum Sarı Çiçeğe", "Salat-ı Ummiye", "Dağlar ile Taşlar ile", "Uyan Ey Gözlerim", "Nice Bir Uyursun" "Ben Yürürüm Yane Yane", "Güzel Aşık Çevrimizi", "Şol Cennetin Irmakları" gibi ilahilerin koro, orkestra ve solistler için yapılan senfonik düzenlemeleri seyircilerin beğenisine sunulacak.

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