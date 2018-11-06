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Mersin'de sahte içki operasyonu

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, polisin depoya düzenlediği baskında, 8 bin litre sahte şarap ele geçirdi

06 Kasım 2018 12:17

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, polisin depoya düzenlediği baskında, 8 bin litre sahte şarap ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi\'ndeki depoda sahte şarap üretildiği ihbarını aldı. Depoya baskın yapan ekipler, plastik bidonlar içinde 8 bin litre sahte şarap ele geçirdi. Depo sahibi H.E.Ş. ise gözaltına alında. H.E.Ş., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ekipler, sahte içkileri imha etti.

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