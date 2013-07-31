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Politika

‘Mersin’de Sağlar’ın karşısına Çağlayan çıkacak’ iddiası

Mersin’de CHP'den aday adaylığını açıklayan Fikri Sağlar’ın AKP’li rakibinin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan olacağı öne sürüldü

31 Temmuz 2013 18:41

 

CHP’li eski Bakan Fikri Sağlar’ın, Mersin Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday adayı olmasının ardından AKP kurmaylarının Sağlar’a karşı aday olarak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı düşündüğü öne sürüldü.

Yerel seçimlere 8 ay kala CHP’deki belediye başkan aday adayları netleşmeye başladı. İlk olarak, Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. İkinci açıklama da Fikri Sağlar’dan geldi. Sağlar da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı oldu.

 

AKP Mersin’de 3. partiydi

 

Mersin’de son yerel seçimi 135 bin ve yüzde 30 oy ile CHP’li Macit Özcan kazanmış, MHP ise Mahmut Tat ile, 109 bin oy ve yüzde 24 oranına ulaşmıştı. AKP adayı Mustafa Eyiceoğlu ise, üçüncü sırada yüzde 21 ve 93 bin oyda kalmıştı.

Siyaset kulislerinde, Mersin’de 3. parti olan AKP’nin, bu ilde seçimi kazanabilmek için Ekonomi bakanı Zafer Çağlayan kozunu kullanmayı planladığı belirtiliyor. MHP ise yarışa Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ya da Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile girecek.

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