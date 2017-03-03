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Yaşam

Mersin'de sağanak yağış; ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı

Fotoğraf: Arşiv

03 Mart 2017 10:10

Mersin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Mersin Valiliği bir açıklama yaparak tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Mersin'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde akşam başlayan  ve ilerleyen saatlerde de etkisini artıran yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Kent merkezi ile ilçelerde akşam başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde  etkisini artırdı. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle kentin bazı ana  arterlerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları  yaşandı. Vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yağmurun devam ettiği kentte, polis ekipleri de olumsuz durumlar  yaşanmaması için araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes ve Gazi Mustafa  Kemal bulvarları ile İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok alanda güvenlik  önlemi aldı.

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