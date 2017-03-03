Mersin'de sağanak yağış; ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

Mersin'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Mersin Valiliği bir açıklama yaparak tüm ilçelerde ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Mersin'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde akşam başlayan ve ilerleyen saatlerde de etkisini artıran yağmur nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı

Kent merkezi ile ilçelerde akşam başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur nedeniyle kentin bazı ana arterlerinde su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Vatandaşlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yağmurun devam ettiği kentte, polis ekipleri de olumsuz durumlar yaşanmaması için araç trafiğinin yoğun olduğu Adnan Menderes ve Gazi Mustafa Kemal bulvarları ile İnönü Caddesi başta olmak üzere birçok alanda güvenlik önlemi aldı.