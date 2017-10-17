Mersin'de polis servis aracına bombalı saldırı; 12 polis yaralandı

Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 12 polisin yaralandığını bildirdi. Mersin Valiliği, olayda yaralanan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bomba uzaktan kumandayla patlatıldı

DHA'nın haberine göre, Dikenliyol kavşağında Emniyet Müdürlüğü'ne ait servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerine konulan bomba uzaktan kumandayla patlatıldı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Habertürk TV'ye konuşan Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şunları söyledi:

Ankara'dayım şu anda. İtfaiye daire başkanımız bizi aradı. Patlama yüksek bir polis servis aracına yapılan bir patlama. Biz de takip ediyoruz. Valilik binasına yakın bir bölge. Araç seyir halindeydi. Bu tür şeyler zaman zaman oluyor. Birkaç defa canlı bombaların da yakalandığını biliyoruz.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı: 12 polis yaralı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.



Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." ifadesini kullandı.

Hükümetten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ TBMM Genel Kurulu’nda Mersin’deki polis servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili konuştu.



Bozdağ, “Olayda yaralılar olduğuna dair ifadeler var. Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Valilik: Hayati tehlikeleri yok

Mersin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait personel servis aracının Yenişehir İlçesi Dikenliyol mevkiinde seyir halindeyken meydana gelen patlamada 12 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Açıklamada polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, patlama ile ilgili çok yönlü araştırmanın sürdürüldüğü kaydedildi.