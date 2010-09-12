Mersin'de oy kullanmak isteyenlerin araçları kundaklandı

T24 - Mersin'de Anayasa referandumu için oy kullanmaya gelenleri engellemek isteyen yüzleri maskeli grup, okul önünde otomobil ve kamyoneti molotof kokteyli atarak yaktı. Yanan otomobildeki baba ile oğlu son anda kurtarıldı.

Doğu ve güneydoğu illerinden göçüp gelenlerin yoğunluklu yaşadığı Hal Mahallesi'ndeki Mimar Sinan İlköğretim Okulu önünde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda yüzleri maskeli 20 kadar gösterici terör örgütü PKK lehine sloganlar atıp, oy kullanmaya gelenleri engellemek istedi. Bu sırada korsan göstericiler ellerindeki taş ve molotof kokteylleri okul önündeki taşıtlara attı. 33 HE 733 plakalı otomobil ve 33 RK 288 plakalı kamyonet alevler içinde kaldı. 33 HE 733 plakalı otomobilin sürücüsü Hamza Kumru, oy kullanmak için geldiği sırada terör örgütü PKK lehine slogan atan yüzleri maskeli grubun önce aracını taşladığını, ardından molotof kokteyli atıp, yaktığını, aracın içindeki çocuğunu son anda kurtardığını anlattı.



Göstericiler, ara sokaklara kaçarken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Güvenlik önlemleri arttırılırken yanan araçlar Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. BDP Mersin yöneticileri de okula gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şırnak'ta 1 kişi gözaltına alındı



Şırnak'ın Cizre ilçesinde halk oylamasında oy kullanan vatandaşların isimlerini aldığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda oy kullanan kişilerin isimlerini not ettiği gerekçesiyle bir kişi görevli polislerce gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Seçmenleri tehdit eden 20 kişi gözaltında



Van'da oy kullanmak isteyen seçmenleri tehdit ettikleri gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı. Halk oylaması dolayısıyla Van merkezde okul çevrelerinde yaklaşık 2 bin polis görev aldı.



Okul çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve 155 polis hattına gelen ihbarları değerlendiren emniyet müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir, Seyyit Fehim Arvasi, Yenimahalle, Karşıyaka ve Süphan mahallelerinde oy kullanmak isteyen vatandaşları tehdit ettikleri gerekçesiyle 20 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.







Oy verme kavgası: 8 yaralı

Şırnak'ta bir grup ile geçici köy korucuları arasında oy verme işlemi sırasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.



Merkeze bağlı Kumçatı beldesindeki bir okulda oy verme işlemi sırasında bir grubun oy kullanmaya gelen vatandaşları "Halk oylamasını boykot edin, oy kullanmayın" diyerek tehdit etmesi üzerine tartışma çıktı.



Grup ile oy kullanmaya gelen geçici köy korucuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.



Kavgada 8 kişi hafif yaralandı.



Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



