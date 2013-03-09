Mersin'de nükleere karşı 'insan zinciri' eylemi

Mersin Nükleer Karşı Platform Fukuşima Felaketi'nin 3'ncü yıldönümünde 'insan zinciri' eylemi düzenledi. Eylemde zaman zaman çevrecilerle polis arasında gerginlik çıktı.

Mersin Nükleer Karşı Platform tarafından Japonya'da yaşanan Fukuşima Felaketi'nin 3'ncü yıldönümü nedeniyle 'insan zinciri' eylemi yaptı.

Mustafa Ercan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Mersin Nükleer Karşıtı Platformu'nun organizesiyle gerçekleştirilen eyleme CHP Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer, BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Sebahat Arslan, sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. 'Susma haykır nükleere hayır', 'Nükleere hayır', 'Mersin nükleer istemiyor', 'Nükleere inat yaşasın hayat', 'Tayyip elini Mersin'den çek' sloganları atarken, Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Sözcüsü Sebahat Aslan yaptığı konuşmasında, Japonya'daki nükleer santrallerin 9 şiddetinde depreme dayanıklı yapılmasına rağmen Fukuşima Nükleer Santrali kazasının önüne geçilmediğine dikkat çekerek, "Dünyanın vazgeçtiği kirli teknolojilere sahip olan nükleer santrallere karşıyız. Halkın sesine kulak vererek, Akkuyu Nükleer Santrali projesinden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz. Halka rağmen nükleer santraller kurulamaz. Akkuyu'nun Fukuşima olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi. Milletvekilleri de yaptıkları konuşmalarda nükleer santralin tehlikesinden söz ederek Akkuyu'ya karşı olduklarını anlattı.

Arbede yaşandı

Konuşmaların ardından eyleme katılan yaklaşık bin kişi el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Eylemciler oluşturdukları zincirle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Bilgilendirme Bürosu'nun da önüne kadar ulaştı.. Burada bir süre davullar eşliğinde halaylar çeken gruptaki bazı eylemciler, beraberinde getirdikleri bidonlarla müzik yaptı. Daha sonra yolu kapatmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup bu kez bidonları alarak bilgilendirme bürosu önünde eyleme devam etmek istedi. Polis buraya da izin vermeyince, kısa süreli bir gerginlik ve arbede yaşandı. Bir sürede daha bekleyen çevreciler eylemlerini tamamlayarak dağıldı.