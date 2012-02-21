'Mersin'de nükleer santral kurulsa bile çalıştırılmayacak'

T24 - Prof. Dr Tolga Yarman, Mersin Akkuyu’ya kurulması planlanan nükleer santralin çalıştırılamayacağını ileri sürdü. Rus şirketin Türkiye’nin 20 milyon dolarını alacağını ve santrali çalıştırmayacağını iddia eden Yarman, bunun nedenini turizme bağladı. Yarman, “Nükleer güç santralinin turizme vereceği zarar idrak edileceği için bu santral çalıştırılmayacak” dedi.

Müjgan Yağmur'un Mersin imece gazetesinde yer alan haberine göre, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Kongre ve Sergi Sarayı’nda ‘Akkuyu’ya nükleer santral istemiyoruz’ konulu bir panel gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Tolga Yarman ve Prof. Dr. Ahmet Ercan katıldı.



Dünyada meydana gelen nükleer kazalara değinen Prof. Dr. Tolga Yarman, bu kazaların hiç akla gelmeyen nedenlerden dolayı kaynaklandığını söyledi. Çernobil’de ve Fukuşima’da meydana gelen kazaların güvenlik hesaplarında, kaza senaryolarında olmadığını ifade eden yarman, Akkuyu’ya kurulması planlanan nükleer santralin ne kadar güvenli olabileceğini söyledi. Nükleer santrallerde kaza olma riskinin artık binde değil yüzde bir olduğunu kaydeden Yarman, AKP hükümetine seslenerek, “Ulemaya kulak verilmesi gerekir” dedi.



Mersin’e kurulacak bir nükleer güç santralinin turizmi ve tarımı etkileyeceğinin açık olduğunu ifade eden Yarman, nükleer güç santrali kurulsa bile bunun çalıştırılmayacağını söyledi. Nükleer santralin turizme olumsuz etkisinin anlaşılacağını ifade eden Yarman, “Sebze, meyveye zarar verecek. Buradan giden sebze ve meyveleri anneler çocuklarına yedirmeyecek. Buranın tarımı bitmiş olacak. Turizmi etkileyecek. Nükleer santral çalıştırılmayacak. Ruslar 20 milyon doları alıp gitmiş olacak” diye konuştu.



AKP hükümetini uyaran yarman, Türkiye’ye nükleer güç santrali kurmakla nükleer teknolojinin buraya gelmeyeceğini söyledi. Yarman, “Ortadoğu’nun göbeğinde Rus Rublesiyle nükleerle gerdeğe girmeyi düşünüyorsunuz. Buraya nükleer güç santrali kurmakla bu teknolojiyi Türkiye’ye getirmiş olmuyorsunuz. Santral olacak ama teknolojimiz olmayacak” dedi.



Akkuyu Nükleer Santrali’nde 12 bin kişi çalıştırılacağı söylemlerine de değinen Yarman, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. Yarman, “İçeride İvan’lar İgor’lar olacak. Dışarıdaki bahçıvanı, temizlikçisi, güvenlikçisi ise Ahmet, Ayşe olacak. Bunların sayısı da 100’ü geçmez” diye konuştu.



Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Akuyu’ya kurulması planlanan nükleer güç santralinin 10-12 büyüklüğündeki bir depreme dayansa dahi bu santrali istemediklerini belirtti. Nükleer santral konusunda halkın görüşlerinin alınması gerektiğini ifade eden Ercan, “Demokrat bir ülkede bize neden sorulmuyor nükleer santral istiyor musunuz diye. Faşizmle mi idare ediliyor ki bize sormuyorlar. Yoksa demokrasinin bir anlamı mı kalmadı. Mersinde yüzde 70i nükleer santral istemiyor. Buna rağmen biz yaparız diyorlar Kamu gücü nerede kalıyor” şeklinde konuştu.



AKP hükümetinin İran ile bir çekişme içerisinde olduğunu ifade eden Ercan, “Şu anda Türkiye’yi yönetenlerin Ahmedinejad ile sidik yarışına girmiş olmalarına karşıyız. Ahmedinejad bu işe daha ulusal çerçeveden bakıyor. Emperyalizm ülkelerine göz dikmiş durumda. Belki nükleer güce sahip olursam dışarıda tutarım diye. Onların bahaneleri çok fazla” diye konuştu.





Mersin'de Nükleer Karşıtı Panelde Tartışma





Nükleer Karşıtı Platform’un Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirdiği panelde Kürt-Türk tartışması yaşandı. İnsan Hakları Derneği Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, kurulacak nükleer santralden sadece Türk çocuklarının değil, Kürt ve Laz çocuklarının da etkileneceğini söyleyince dinleyicilerden bazıları tepki gösterdi. Tanrıverdi’nin söylediklerini “Türkiye’de herkes birdir, herkes Türk’tür” diyerek protesto eden dinleyicilerden bazıları salonu terk etti.

‘Akkuyu’ya nükleer santral istemiyoruz’ temasıyla gerçekleştirilen panel iki bölüm şeklinde gerçekleştirildi. Birinci bölümde konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi ikinci bölümde ise dinleyicilerden gelen sorular cevaplandı. Konuşmacılardan Prof. Dr. Tolga Yarman sunumunu tamamladıktan sonra Prof. Dr. Ahmet Ercan, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni salona okumaya başladı. Salondaki dinleyicilerin bir kısmı da Ercan’a eşlik ederek Gençliğe Hitabe’yi okudu. Ardından soru cevap kısmına geçildi. Burada söz alan İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, Türkiye’ye kurulacak nükleer santralden Türk çocuklarıyla beraber Kürt, Laz çocuklarının da etkileneceğini söyledi. Bunun üzerine dinleyicilerden bir kısmı Tanrıverdi’ye tepki göstererek salonu terk etti.

Mersin Nükleer Karşıtı Platform bileşenlerinden 78’liler Girişimi Başkanı Osman Koçak, NKP’nin içerisinde her ırk ve düşünceden kişiler olduğunu söyleyerek, “Bunu kendi savlarımızla bozarsak o zaman nükleer karşıtlığından bir şey beklemememiz gerekir. Burada her görüşten insan var. Ben Komünistim, çıkıp enternasyonali okutsam doğru olacak mı” dedi.