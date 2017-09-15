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Politika

Mersin'de MHP'den150 istifa

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Mut İlçesi'nde Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için aralarında eski ilçe başkanların da bulunduğu 150 kişilik bir grup, MHP'den istifa etti

15 Eylül 2017 21:32

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Mut İlçesi\'nde Meral Akşener\'in kuracağı partiye katılmak için aralarında eski ilçe başkanların da bulunduğu 150 kişilik bir grup, MHP\'den istifa etti.
Mut Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Belediye Meclis Üyesi Özgür Demirdağ, eski ilçe başkanları, eski meclis üyeleri ve delegelerin de aralarında bulunduğu partililer, Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. MHP Mut eski ilçe başkanlarından Muhammet Kayhan, istifa kararı almalarının hiç kolay olmadığını söyledi. Kayhan, Meral Akşener\'in liderliğindeki harekete destek olmak üzere 150 arkadaşıyla birlikte  MHP\'den istifa ettiklerini söyledi.

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