T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mersin'de mevsimlik işçiler faciadan döndü

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt beldesinde, minibüsün devrilmesi sonucu tarım işçisi 27 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt beldesinde, minibüsün devrilmesi sonucu tarım işçisi 27 kişi yaralandı. Yaralı tarım işçileri, kanala devrilen minibüsten güçlükle çıkarıldı.


Emin Albayrak yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Arkum beldesinden Atayurt beldesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.


Çeşitli yerlerinden yaralanan 27 kişiden bir bölümü, ön camı kırılan minibüsten kendi imkânlarıyla çıkarken arka koltuktaki yolcular ise çevreden gelen vatandaşlar ve olay yerine çağrılan acil yardım ekiplerince güçlükle çıkarıldı.


İsimleri henüz belirlenemeyen yaralılar, 112 acil servisine ait ambulansların yanı sıra jandarma ekiplerinin araçlarıyla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Minibüsteki tarım işçilerinin, Siirt'ten Atayurt'a çilek toplama işinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.


Silifke Devlet Hastanesi yetkilileri, 27 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.


Bu arada, jandarma yetkilileri, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24