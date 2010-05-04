Mersin'de mevsimlik işçiler faciadan döndü

T24 - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt beldesinde, minibüsün devrilmesi sonucu tarım işçisi 27 kişi yaralandı. Yaralı tarım işçileri, kanala devrilen minibüsten güçlükle çıkarıldı.





Emin Albayrak yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Arkum beldesinden Atayurt beldesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.





Çeşitli yerlerinden yaralanan 27 kişiden bir bölümü, ön camı kırılan minibüsten kendi imkânlarıyla çıkarken arka koltuktaki yolcular ise çevreden gelen vatandaşlar ve olay yerine çağrılan acil yardım ekiplerince güçlükle çıkarıldı.





İsimleri henüz belirlenemeyen yaralılar, 112 acil servisine ait ambulansların yanı sıra jandarma ekiplerinin araçlarıyla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Minibüsteki tarım işçilerinin, Siirt'ten Atayurt'a çilek toplama işinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.





Silifke Devlet Hastanesi yetkilileri, 27 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını, tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.





Bu arada, jandarma yetkilileri, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.