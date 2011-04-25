Mersin'de lise öğrencilerinden taciz eylemi

T24 - Mersin’de okul çevresinde sürekli sözlü olarak tacize uğradıklarını ileri süren Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencileri, bu durumu protesto etti.



Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Kız Teknik ve Meslek Lisesi önünde toplanan yaklaşık 50 kız öğrenci, okul çıkış saatinde kapıda bir araya geldi. Kız öğrenciler, okul önünde yaşadıklarını iddia ettikleri tacizi önce düdük çalarak protesto etti.



Öğrenciler daha sonra 'Yasta değil isyandayız. Okulumuzda baskıyı, gericiliği, tacizi durduracağız’ yazılı pankart açarak sıkıntılarının giderilmesini istedi.



Burada grup adına konuşan son sınıf öğrencilerinden G.A., "Neredeyse hemen her gün okulumuzun etrafında yaşanan taciz olaylarına karşı sessiz kalmamak ve bu yaşanan insanlık dışı olayların son bulması için buradayız. Yetkililerden sorunumuza acil çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.



G.A., okul dışından kendini bilmez kişilerin kendilerine sözlü tacizde bulunmasının tüm okul öğrencilerinde korku yarattığını öne sürdü.



G.A., "Bizler Kız Meslek Lisesi öğrencileri olarak her gün taciz korkusu ile yaşarken nasıl nitelikli bir eğitim alabilir ve okula, derslerimize nasıl yoğunlaşabiliriz? Bu taciz olaylarının son bulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.



Daha sonra öğrenciler olaysız şekilde dağıldı.

