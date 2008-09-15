Mersin’de liman işçilerinden eylem

Mersin Limanı'nda çalışan işçiler, maaş ve primlerinin zamanında ödenmediği gerekçesiyle, iş bırakma eylemi başlattı.



Alkışlar eşliğinde Mersin İnternational Port (MİP) yönetimini protesto eden işçiler, "emeğimizin karşılığı verilene kadar çalışmayacağız" dediler.



Zaman zaman uygulanan işçi çıkarma politikalarına da tepki gösteren işçiler, sorunları çözümleninceye kadar işe başlamayacaklarını kaydettiler.



MİP yetkilileri ise sorunun farkında olduklarını ve çözüm noktasında taşeron firmanın yetkilileriyle bir araya gelerek mağduriyetin giderilmesi için çalıştıklarını söylediler.

