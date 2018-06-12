Mersin'de kuyumcu soyan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- MERSİN\'in Mezitli ilçesinde, kuyumculardan soygun yapan maskeli ve silahlı 2 şüpheli, Şanlıurfa\'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Geçen 8 Haziran\'da Mezitli\'de yüzlerine taktıkları maskeyle 2 kuyumcudan soygun yaparak kaçan hırsızların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin araştırması sonucu, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eşkalleri belirlenen 2 şüphelinin otomobille Şanlıurfa\'ya kaçtıkları saptandı. Mersin polisinin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gizlendikleri eve düzenledikleri operasyonla yakaladı. Beraberlerinde çaldıkları 204 bin 670 lira ve 1 kilo 250 gram altın ile yakalanan H.D. ve R.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Mersin\'e gönderildi.

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