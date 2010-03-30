Mersin'de kuduz karantinası

T24- MERSİN'in merkez Yenişehir İlçesi'nde bir üniversite öğrencisinin ölen köpeğinin kuduz olduğunun ortaya çıkması üzerine Çiftlik Mahallesi'nde karantina uygulamasına başlandı.





25 Mart perşembe günü, Mersin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Mehmet Şimşek'in kuduz şüphesiyle hastaneye başvurması ile yapılan muayenede Şimşek'in kuduz olmadığı belirlendi ancak, ölen köpeğinin kuduz olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu öğrencinin yaşadığı Çiftlik Mahallesi'ni karantinaya aldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı ekipleri başta vakanın yaşandığı ev olmak üzere çevrenin dezenfekte edilmesini sağladı. Ardından tüm mahalleye ilaç dağıtılarak diğer evlerin de dezenfekte edilmesini istedi. Bölgeye hayvan giriş- çıkışları yasaklanırken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından başıboş tüm kedi ve köpeklerin toplanmasına başlandı. Yenişehir İlçe Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal, kuduz vakasının 25 Mart'ta ortaya çıkması ardından İlçe tarım Müdürlüğü ekipleri olaya anında müdahale ettiklerini, gerekli tüm önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldıklarını söyledi.





Kartal, “Biz vaka ile ilgili laboratuar onayı alındıktan sonra hemen çalışmalara başladık. Şu anda öğrencinin sağlık durumu iyi, kuduz şüphesi söz konusu değil. Ancak, yinede yakın sağlık kontrolünde bulunduruluyor” dedi.

