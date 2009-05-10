Mersin'de korsan gösteri

Mersin’de bir grup çocuk, yasadışı örgüt lehine slogan atıp, sokak ortasında lastik yaktı, polisi taş yağmuruna tuttu. Polis, gösterici çocukları, gaz bombası kullanıp, panzerlerle boyalı su sıkarak dağıttı.



Akdeniz İlçesi Şevket Sümer ile Güneş Mahallesi'ni ayıran 146'ncı Cadde akşam saatlerinde yine bölücü örgüt yandaşlarının eylemlerine sahne oldu. DTP Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Selahattin Özdemir'in, partisinin ilçe teşkilatına yaptığı ziyaretin ardından kalabalık sokaklara dağıldı. Bir süre sonra toplanan yaşları 13 ile 17 arasındaki yaklaşık 200 çocuk, yol ortasında lastik yakıp bölücü örgüt lehine slogan attı. Daha sonra, güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerini taş yağmuruna tuttu.



Polis memurları, çocukları dağıtmak için gaz bombası attı. Dağılmayan kalabalık arasında bulunan bazı çocuklar, polisin kendilerine attığı gaz bombasını alıp polislere attı. Bazıları da sokaklarda lastik yaktı. Yakılan lastikler panzerler yardımı ile su sıkılarak söndürüldü.



Gösterici çocuklar panzerlerin boyalı su sıkması ve çevik kuvvet polislerin müdahalesi ile dağıldı. Mahallede olası olaylara karşı güvenlik önlemleri arttırıldı.

