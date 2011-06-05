-MERSİN'DE ''KORSAN AFİŞ'' TEPKİSİ MERSİN (A.A) - 05.06.2011 - Mersin'de, üzerinde Güler Sabancı, Mustafa Koç, Fethullah Gülen, Mümtazer Türköne gibi tanınmış kişilerin fotoğraflarının yer aldığı ve ''biz bize yeteriz, bir oyumuz var o da R. Tayyip Erdoğan'a'' sloganının bulunduğu afişler, AK Parti ve CHP il başkanlarının tepkisine neden oldu. AK Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt, yazılı açıklamasında, şehrin değişik yerlerinde, AK Parti'nin afişlerinin bulunduğu bilboard ve raketlere, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sabotaj yapıldığını, bunun yanı sıra afişler asıldığını, bunların provokatif eylemler olduğunu bildirdi. Turuncu zemin üzerine, Güler Sabancı, Mustafa Koç, Fethullah Gülen, Mümtazer Türköne gibi kişilerin fotoğraflarının yer aldığı afişlerde, ''biz bize yeteriz, bir oyumuz var o da R. Tayyip Erdoğan'a'' sloganının yer aldığını belirten Salt, şunları kaydetti: ''Seçime bir hafta kala yapılan saldırı, toplumun huzurunu ve düzenini bozmaya yönelik bir eylemdir. Devlet Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ın fotoğraflarının da yer aldığı raketlere zarar veren eylemciler yakalanmış ve sorgularından sonra Erdemli Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmişlerdir. İki haftadır, bilboardlarımıza ve raketlerimize sabotaj yapılmaktaydı. Ancak, seçime bir hafta kala kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan bu sabotajlar artırıldı. Bu eylemler toplumun huzurunu, düzenini ve halkımızın birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik yapılan provokatif eylemlerdir. Bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. İnanıyoruz ki, halkımız bu tür provokatif eylemlere kanmayarak, iyi niyet taşımayan bu eylemleri boşa çıkaracaktır.'' -CHP- CHP İl Başkanı Yılmaz Şanlı da 4 Haziran Cumartesi gecesi kentin muhtelif yerlerindeki bilboardlara AK Parti yanlısı afişlerin isimsiz, imzasız ve korsan olarak yapıştırıldığını öne sürdü. Mersin'de bilboardların asılmasından sorumlu firmanın, korsan afişlerin asılmasından haberleri olmadığını, afişlerin kimler tarafından asıldığını bilmediklerini ve kendilerinin de konu ile ilgili şikayette bulunduklarını söylediklerini'' belirten Şanlı, şunları kaydetti: ''Bugüne kadar seçim çalışmaları sırasında huzurlu bir ortam yaşayan Mersin'de, AKP seçimi kaybettiğini anlamış olacak ki, bu şekilde yasa dışı, haksız ve başka partilerin hakkına tecavüze yeltenmiştir. Konu ile ilgili olarak Yenişehir İlçe Seçim Kuruluna ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP olarak başvurduk. Mersin Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü yetkililerine de bir çağrımız var. Korsan bilboardların asıldığı yerlerde MOBESE kameraları mevcuttur. Mersin'de seçim ortamındaki huzuru bozmaya yeltenen haksızlığa yol açan suçluların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmelerini rica ediyoruz.''