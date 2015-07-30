Mersin'de korkutan deprem

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01.00’de merkez üssü Mersin Körfezi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Mersin, Adana, Hatay ve Gaziantep’te de hissedildi. Bu il ve ilçelerde sarsıntı ile birlikte uykularından kalan çok sayıda vatandaş, sokaklara çıktı. Vatandaşlar uzun süre sokaklarda beklerken, deprem, can kaybı ve yıkıma yol açmadı.

Korkuya kapılan vatandaşlar hastanede

Akdeniz’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yoğun olarak hissedildiği Adana’da korku ve panik yaşayan bazı vatandaşlar hastanelere başvurdu.

Depremin olduğu saat 01.00 sonrası 112 Acil Servis telefonlarının yoğun olarak arandığı belirtildi. Ambulanslarla hastanelere taşınan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Depremle kendilerini sokağa atan vatandaşlar, geceyi parklarda geçirmeyi planlıyor.

Hatay ve Mersin’de de vatandaşlar sokakta

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Akdeniz’e kıyısı olan Hatay’da da yoğun olarak hissedildi.

Depremi hisseden birçok vatandaş evinden çıkıp yakındaki parklara sığınırken, bazı vatandaşlar da sokaklarda dolaşmayı tercih etti.

Suriyeliler de sokaklara ve parklara akın ederek kendilerini güvende hissetmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Hatay genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Mersin’de de depremin ardından kendini sokağa atan vatandaşlar, yollarda sabahlamayı tercih etti.