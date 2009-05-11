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Yaşam

Mersin'de kontör cinayeti

Mersin'de cep telefonu kontörü satma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11 Mayıs 2009 03:00

Mersin'de cep telefonu kontörü satma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet İnönü Bulvarı'nda büfe işletmeciliği yapan İbrahim Şit (44) ve oğlu Coşkun Şit (18) ile büfenin karşısında seyyar olarak kontör satan H.E. arasında "kontör satma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E, baba İbrahim Şit'i karnından, oğlu Coşkun Şit'i ise göğsünden bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Özcan (39) ise elinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Toros Devlet Hastanesine kaldırılan Coşkun Şit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba İbrahim Şit ise sevk edildiği Mersin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Elinden yaralanan Ekinci ise Mersin Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olaydan sonra kaçan H.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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