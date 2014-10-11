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Mersin'de Kobanê protestosu

Mersin’de Kobanê'yle Dayanışma Platformu, IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırıları kınadıklarını belirterek, Kobanê halkının yanında olduklarını söyledi

11 Ekim 2014 02:20

Hikmet Durgun

Mersin Kobanê ile Dayanışma Platformu, IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarını Mersin Forum Alışveriş Merkezi önünde yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti.

"Her yer Kobanê, her yer direniş", pankartının açıldığı açıklamada sık sık "Biji berxwedana Kobanê", sloganları atıldı. Platform adına açıklama yapan Tülin Turan, AKP hükümetinin IŞİD çetelerine karşı somut hiçbir adım atmadığını belirterek, AKP'nin iki yüzlü siyasetinin Türkiye'de yaşayan halkın tepkisini çektiğini ve Kobanê'de yanan ateşin Türkiye'yi sardığını savundu.

IŞİD çetelerine karşı 26 gündür direnen YPG direnişini selamlayan Turan, Kobanê direnişinin yanında olduklarını kaydetti.

Yapılan açıklamanın ardından 5 dakikalık oturma eylemi yapan grup, sloganlar eşliğinde eylemlerine son verdi.

 

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