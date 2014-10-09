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Mersin'de Kobanê protestolarında polise silahlı saldırı

Birçok araç ve iş yerinin tahrip edildiği Mersin'de düzenlenen gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı

09 Ekim 2014 13:18

Hikmet Durgun

Mersin’de gece boyunca düzenlenen Kobanê protestolarında polise uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Birçok araç ve iş yeri yakıldı ve tahrip edildi. Gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı.

Mersin dün gece de gergin bir gece geçirdi. Mersin’in merkez Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçesinde IŞİD’in Kobani’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemler yapıldı. Toroslar ilçesinde bağlı Kurdali, Demirtaş ve Alsancak mahallesinde BİM marketi göstericiler tarafından ateşe verilmek istendi ve taşlandı. Aynı mahallede bulunan Beyza Piliç adlı iş yeri de ateşe verildi. Mahallede göstericilere müdahale eden polislere de silahlı saldırı düzenlendi.  Silahlı saldırıya polis ateşle karşılık verirken herhangi bir ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Aynı saatlerde ise Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Güneş, Şevketsümer, Yeni hal, Çay ve Çilek mahallelerinde de gösteriler gece boyunca sürdü. Şevketsümer Mahallesinde de göstericilere müdahale eden polise uzun namlulu silahlarla silahlı saldırı düzenlendi. Herhangi bir ölü ve yaralı olmazken, polis silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Çay mahallesinde de Adana Mersin D 400 yolunu trafiğe kapatan göstericiler olay yerine gelen polislere taş ve Molotof kokteyli attı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kobani protestosunda tehlikeli gerginlik yaşandı. Tarsus’ta 4 ayrı nokta yürüyüşe geçen yaklaşık 5 bin  kişi eylemlerin yapıldığı mahalleye girmek istedi. Öfkeli kişiyi Belediye Başkanı Şevket Can, ikna edip sağduyuya davet edip, vatandaşların dağılmasını sağladı. Gösterilerin devam ettiği Fahrettinpaşa mahallesinde de 4 Çevik Kuvvet Polisi av tüfeğiyle yaralandı. Öfkeli kalabalığının önü kesen polis ekipleri, vatandaşları ikna etmek istedi. Konuşmanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Mersin’de gece boyunca yapılan gösterilerde ise 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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