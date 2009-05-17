Mersin'de kaza: 4 ölü, 23 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesi Çesmeli beldesinde virajı alamayan midibüsün dereye düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.



Mersin’de piknikten dönen Eğitim-Sen üyesi öğretmen ve üniversite öğrencilerini taşıyan Ahmet Çakır yönetimindeki 33 S 0072 plakalı midibüs, freninin patlaması sonucu Çeşmeli Beldesi yakınlarında Şahna Deresi üzerinde bulunan Sandal Köprüsü’nden aşağıya uçtu. Kazada, 4 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.



Kazada yaşamını yitirenlerin Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Ali Akan, Yıldırım Tok, Ümmühan Kırgın ve Hıdır Can olduğu öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Yaralıların kimlikleri



Aralarında öğretim üyeleri, üniversite personeli ve öğrencilerin bulunduğu yaralıların isimleri şöyle:



MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaralılar: Medine Onat (34), Pınar Can (29), Ahmet Çakır (47), Mithat Delioğlu (36), Mehmet Şenlik (40), Hatice Tok (31), Abdulgani Onat (38), Meliha Akan (53), Eda Bay (21), Melisa Onat (53), Mehmet Çiğ (48)



Mersin Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar: Harun Yılmaz (48), Ali Bozay (32), Nurhan Bozay (22), Deniz Olgan (42), Melise Tok (36)



Toros Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar: Mısra Onat (22), Hanife Yalçıner (30), Ümmü Yalçıner (33), Nihal Akar (20), Betül Demir (20), Elçin Gergin (19), Sefa Ekinci (21).



Midibüste bulunanların yakınları, kent merkezindeki hastanelere gelerek bilgi almaya çalıştı. Zaman zaman kalabalık nedeniyle hastane ve güvenlik görevlilerinin zor anlar yaşadığı gözlendi.



Baykal, Rektör Aydın'a başsağlığı diledi



Öğretim üyeleri ve öğrencileri taşıyan minibüsün dereye uçtuğu kazanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın'ı arayarak başsağlığı diledi. Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Mersin milletvekilleri İsa Gök ve Ali Rıza Öztürk de, kazanın ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti.



Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gelen Rektör Prof. Dr. Süha Aydın ve CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, yetkililerden bilgi aldı.

