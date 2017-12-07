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Mersin'de kavşakta kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Mehmet Sıttık Oğur ile eşi Nazgül Oğur yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı

07 Aralık 2017 18:23

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Mehmet Sıttık Oğur ile eşi Nazgül Oğur yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esirgeme Kavşağı\'nda meydana geldi. Şehir merkezinden eski otogar yönüne giden Yılmaz Uzun yönetimindeki 33 NBG 97 plakalı otomobil kavşaktan geçerken, ana yola çıkan Mehmet Sıttık Oğur yönetimindeki 33 AZ 931 plakalı otomobile çarptı. Kazada Mehmet Sıttık Oğur ile yanında bulunan eşi Nazgül Oğur yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Yılmaz Uzun ile yolcu Abdulselam Kayama ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Toros Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

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